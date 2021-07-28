Biden, Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, sürgündeki Belarus muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya Beyaz Saray'da bir araya gelerek, Belarus halkının demokrasi arayışına desteğini dile getirdi.

Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Beyaz Saray’da Svetlana Tikhanovskaya ile görüşmekten onur duydum. ABD, demokrasi ve evrensel insan hakları arayışlarında Belarus halkının yanındadır” dedi.

BELARUS’TAKİ TARTIŞMALI

Belarus'ta geçtiğimiz sene 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun kazanması sonrası ülke genelinde aylarca protestolar düzenlenmişti. Protestolar nedeni ile binlerce muhalif gözaltına alınmış, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Lukaşenko'nun en iddialı rakibi Svetlana Tikhanovskaya ise Litvanya'ya irtica etmişti. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş seçim sonuçlarını tanımamış, aralarında ABD'nin bulunduğu çok sayıda ülke ise Lukaşenko hükümetine yaptırım uygulamıştı.