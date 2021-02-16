Biden bu hafta NATO ile ilişkileri düzeltmeye uğraşacak

Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkililer, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in yapacağı konuşmada, Trump’ın düşmanca tavırlarından sonra ABD’nin NATO’ya bağlılığını ve minnettarlığını vurgulayacağını söylediler.

NATO savunma bakanlarının 17-18 Şubat’ta uzaktan bağlantı yöntemiyle yapacağı toplantı, ABD’nin Joe Biden başkanlığında Avrupa’da katıldığı ilk büyük toplantı olacak. Biden ayrıca 19 Şubat’ta Münih güvenlik forumunun internet üzerinden yapılacak toplantısında konuşma yapacak.

ALMANYA’YI ÖVECEKLER

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ABD savunma bakanı harcama hedeflerine ulaşamadığı için Trump tarafından yıllarca alaya alınan Almanya’nın NATO müşterek savunmasına yaptığı katkıların altını çizecek, ancak savunma harcamaları artırma hedefinden de vazgeçmeyecek.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkili, “Güven bir gecede inşa edilemez, inşa etmesi zaman alır. Sözler yetmiyor. Harekete geçmek gerekiyor” dedi.

Beyaz Saray, yeni yönetimin NATO’ya karşı tavır değişikliğine dikkat çekmek için, Biden’ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ilk görüşmenin videosunu yayınladı. Biden görüşmede ABD’nin müşterek savunmaya olan bağlılığını “kutsal” olarak nitelendirdi.

“AVRUPA TÜKENMİŞ HİSSEDİYOR”

Tüm bunlara rağmen Biden’ın zorlu bir mücadele vermesi gerekecek. Trump’ın İran nükleer anlaşması ve Paris iklim anlaşmasından çekilerek uluslararası taahhütlerini çiğnemesinin ardından ABD’nin müttefiklerinin güvenini kazanmasını kolay olmayacak.

Bir Avrupa ülkesinin NATO diplomatı, “Avrupa güvenlik yetkilileri Trump ve öngörülemezliği nedeniyle tükenmiş hissediyor. Dört yılı birbirimizle konuşmadan geçirdik ve dünya dört yıl öncesinden çok farklı. Biden’ın Avrupa’da yeniden güven inşa etmesi gerekiyor” dedi.

Portekiz Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho, Avrupa Parlamentosu’nda 28 Ocak’ta yaptığı konuşmada Trump yönetimini “ideolojik bir deney” olarak nitelemiş ve “ABD ve ABD’nin gücünün itibarına uluslararası çapta ağır hasar”a dikkat çekerek ABD’den duyulan rahatsızlığı ifade etmişti.

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