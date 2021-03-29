Biden, Cumhurbaşkan Erdoğan ile Putin’e davet göndermişti: Buz gibi yanıt geldi

Göreve geldiği Ocak ayından beri aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olduğu bazı ülke liderleriyle halen görüşmeyen Joe Biden, geçen hafta 40 devlet liderine bir davet göndererek herkesi şaşırtmıştı.

Geçen hafta cuma günü Erdoğan ile birlikte Rus lider Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de aralarında olduğu 40 lideri 22-23 Nisan 2021’de gerçekleşecek İklim Zirvesi’ne davet eden Joe Biden’a bugün yanıt geldi.

Bugün Kremlin, Biden’ın bu daveti ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Putin’in bu zirveye katılıp katılmayacağına dair henüz bir karar verilmediği belirtildi. Kremlin, “Putin’in karar vermeden önce biraz zamana ihtiyacı var” denildi.

2030 HEDEFLERİ ANLATILACAK

22-23 Nisan'da sanal olarak gerçekleştirilecek zirveye ABD ev sahipliği yapacak. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ayrıca, zirve sırasında ABD’nin tekrar katıldığı Paris Anlaşması uyarınca belirlediği 2030 hedeflerinin de açıklanacağı aktarıldı.

Liderler Arası İklim Zirvesi’nde, dünya genelinde küresel ısınmaya karşı alınacak güçlü önlemler ve bunların ekonomik faydaları liderler arasında tartışılacak.

Zirve, 2021 Kasım ayında Glasgow’da gerçekleştirilmesi planlanan Birleşmiş Milletler Küresel Isınma Konferansı (COP26) için başlangıç niteliği taşıyor

40 LİDERE DAVET GÖNDERİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın zirveye davet ettiği isimler ise şu şekilde:

* Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne.

* Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Angel Fernandez.

* Avustralya Başbakanı Scott Morrison.

* Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid.

* Bhutan Başbakanı Lotay Tshering.

* Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.

* Kanada Başbakanı Justin Trudeau.

* Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera.

* Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.

* Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque.

* Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkanı Felix Tshisekedi.

* Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen.

* Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen.

* Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel.

* Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

* Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba.

* Almanya Şansölyesi Angela Merkel.

* Hindistan Başbakanı Narendra Modi.

* Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo.

* İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

* İtalya Başbakanı Mario Draghi.

* Jamaika Başbakanı Andrew Holness.

* Japonya Başbakanı Yoshihide Suga.

* Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta.

* Marshall Adaları Devlet Başkanı David Kabua.

* Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador.

* Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern.

* Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari.

* Norveç Başbakanı Erna Solberg.

* Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda.

* Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in.

* Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

* Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud.

* Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong.

* Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matamala Cyril Ramaphosa.

* İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

* Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan.

* Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson.

* Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong.

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