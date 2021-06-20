Biden, Gani ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi başkanı Abdullah Abdullah ile cuma günü Beyaz Saray'da bir araya geleceği aktarıldı.

Beyaz Saray, Ghani ve Abdullah’ın ziyaretinin, ABD'nin Afganistan'daki askeri çekilmesi devam ederken, ABD ile Afganistan arasındaki kalıcı ortaklığa vurgu yaptığını ifade etti. Beyaz Saray, ABD'nin diplomatik, ekonomik ve insani yardım sağlayarak Afgan halkını desteklemeyi taahhüt ettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin, Afganistan'ın ABD'ye tehdit oluşturan terörist gruplar için bir daha asla güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamak için Afganistan Hükümeti ile derin bir ilişki içinde olmayı devam edeceğini ifade edildi.

BIDEN, 14 NİSAN’DA ÇEKİLECEKLERİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD’nin 1 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, “Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz” denilmişti. ABD'nin Afganistan’da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO’nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

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