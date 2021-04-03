Biden göreve geldikten sonra oğlu ilk kez konuştu… Bağımlılık ve Ukrayna skandalı itirafı

ABD Başkanı Joe Biden’ın adı sık sık skandallara karışan oğlu Hunter Biden, babası göreve geldikten sonra ilk kez televizyonda röportaj verdi. CBS kanalına konuşan 51 yaşındaki Hunter Biden, anılarının kaleme alındığı ve yakında piyasaya çıkacak ‘Beautiful Things’ kitabıyla ilgili konuştu.

İki bölüm halinde yayınlanması beklenen program, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere arka arkaya ekrana gelecek. Uzun süre alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Hunter Biden, ailesinin seçim kampanyası sırasında kendisine yaptığı müdahaleyi anlattı.

‘AĞLAYARAK ARKAMDAN GELDİ’



Babasının Wilmington’daki evinde sert bir tartışma yaşadıklarını belirten Biden, “Evden çıkıp kendimi yola doğru atmıştım. Arabama ulaşmaya çalışıyordum. Kızlarım önümü keserek kapıları açmamı engelledi. ‘Baba lütfen yapma’ diyorlardı. Kitapta yazması en zor kısım buydu” dedi.

Babası Joe Biden’ın arkasından geldiğini anlatan Hunter, “Babam beni tuttu ve kocaman bir şekilde sarıldı. Gözyaşları içinde ‘Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen’ dedi. Ona her şeyin düzeleceğini, bir şeyler yapacağımı söylemem gerektiğini düşündüm. Ailemin sevgisinden daha büyük bir güç yok” diye konuştu.

‘BİLGİSAYAR SKANDALI RUSLARIN İŞİ’



Biden, seçimlerden önce ortaya çıkan Ukrayna’daki iş ilişkilerini ortaya döken ‘laptop’ skandalına da değindi. 2015 yılında Ukraynalı enerji firması Burisma’da görev alan Hunter Biden için, o dönem Başkan Yardımcısı olan Joe Biden’ın Ukrayna'daki soruşturmayı yürüten başsavcıyı kovmaları için baskı yaptığı iddia edilmişti.

Ukrayna belgelerinin ortaya çıktığı Delaware’deki tamircideki bilgisayarın kendisine ait olup olmadığı konusunda Biden, “Benden çalınmış bir bilgisayar olabilir. Bilgisayarım hacklenmiş olabilir. Bu Rus istihbaratının işi olabilir” ifadelerini kullandı.