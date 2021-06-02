Biden hükümeti petrol ve gaz çalışmalarını askıya aldı

Biden yönetimi, Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı’ndaki petrol ve gaz sondajını durdurma planları için çalışmalara başladı. İçişleri Bakanlığı (DOI), Donald Trump’ın görevden ayrılmadan hemen önce petrol ve gaz geliştiricilerine açık artırmayla sattığı kira sözleşmelerini askıya aldığını duyurdu.

Yayınlanan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı yeni bir çevre incelemesi yaparken petrol ve gaz kiralamaları askıya alınacak. Bu incelemeye dayanarak, kiralamalar geçersiz olabilir veya ek kısıtlamalara tabi olabilir.

Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı, azalan kutup ayısı popülasyonuna ev sahipliği yaparken vahşi doğa için kritik önem taşıyor.

TRUMP GÖREVİ BIRAKMADAN ÖNCE HIZLICA ONAY VERMİŞTİ

Trump yönetimi, görevi bırakmadan önce 6 Ocak’ta hızlı bir kira satışı gerçekleştirerek şirketlere Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı’nda 430.000 dönümden fazla arazi için izni verdi. Çevre savunucularının tepkisiyle karşı karşıya kalan büyük petrol ve gaz şirketleri, kiralama tekliflerinde bulunmama kararı aldı. Böylece arazi çok ucuza satıldı. Dönüm başına 25 dolardan, toplam 14 milyon dolarlık bir değer söz konusu.

Devlete ait Alaska Yatırım Geliştirme ve İhracat Otoritesi, açık artırmaya çıkarılan dokuz araziden yedisini aldı. Verge’de yer alan habere göre; Adalet Bakanlığı daha sonra kiralamaların antitröst incelemesini hızlandırdı. İnceleme, normalde haftalar veya aylar sürmesine rağmen tek bir günde tamamlandı.

DİĞER BÖLGELERE MÜDAHALE ETMESİ İÇİN DE BASKI GÖRÜYOR

Alaska Yerlileri Kabile Birlikleri Özel Projeler Koordinatörü Tonya Garnett New York Times’a yaptığı açıklamada; “Başkan Biden’a ve İçişleri Bakanlığı’na, son yönetim tarafından halkımıza karşı işlenen yanlışları kabul ettikleri ve bizi doğru yola soktukları için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ancak Biden, Alaska’nın diğer bölgelerinin de petrol ve gaz altyapısından koruması adına daha fazlasını yapması için baskı görmeye devam ediyor.

Aktivistler, ayrıca Alaska dışında Biden’a iki büyük boru hattı savaşına müdahale etmesi için de çağrıda bulunuyor.

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