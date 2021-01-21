Biden ilk günden hızlı başladı… Gelir gelmez 17 kritik karara imza attı

ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden iki yıl önce Trump’ın ABD'nin güney sınırına duvar örebilmek amacıyla Savunma Bakanlığı bütçesinden milyarlarca dolarlık kaynak yaratılmasına izin veren ‘‘ulusal acil durum'' ilanını kaldırdı. Duvar inşaatını da askıya alan Biden bu konuda verilen ihaleleri iptal edip duvarın parasının başka projelere yönlendirecek.

Biden, ayrıca küçük yaşta aileleriyle birlikte kaçak olarak Amerika'ya gelenleri koruyan DACA programını da koruma kararı alıp binlerce kişinin sınır dışı edilmesini önledi. Biden, DACA'dan yararlanan yaklaşık 700 bin kişinin kalıcı yasal statü ve vatandaşlık almalarının önünü açması için Kongre'den yeni bir yasa geçirecek. Trump'ın ülkede kaçak olarak bulunan 11 milyon kişinin sınır dışı edilmesini bir öncelik haline getiren kararnamesini de iptal etti.

İlk çalışma gününe oldukça hızlı başlayan Biden’ın imzaladığı 17 kararnamede dikkat çekenler şunlar:

– Tüm federal binalarda hem federal çalışanları hem de sözleşmelilere maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu getirildi.

İKLİM ANLAŞMASINA GERİ DÖNÜŞ



– Dünya Sağlık Örgütü’ne yeniden katılma talimatı verildi.Trump, ABD'yi geçen yıl corona virüsü salgınıyla mücadelede yetersiz kaldığı ve Çin'in baskısına boyun eğdiği gerekçesiyle DSÖ'den resmen çıkarmıştı.

– Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılmak için kararname imzalandı. Petrol, doğalgaz ve kömür üretimini destekleyen eski Başkan Donald Trump, iklim için zararlı fosil yakıtların emisyonunu azaltma amacıyla yapılan küresel anlaşmadan çekilmeyi yönetiminin önceliklerinden biri haline getirmişti.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE YASAK KALKIYOR



– Kuzey Kutbu Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için verilen izin iptal ediliyor. Ayrıca askıya alınan araç yakıt tüketim ve emisyon standartları yeniden yürürlüğe konuluyor.

– Trump yönetiminin ilk eylemlerinden biri olan Müslüman ülkelere getirilen seyahat yasaklarını kaldırdı. Trump 2017 yılının Ocak ayında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı.

– Biden ayrıca 1 Ocak 2021'den önce ABD'de bulunan herkesin Yeşil Kart alması ve vatandaşlığa başvurmasını sağlayacak bir tasarı hazırladı.

İlginizi Çekebilir Son dakika... ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden...