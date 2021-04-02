Biden ilk onla görüşecekti… Suga’nın ziyareti ertelendi

ABD’de Kasım 2020’deki seçimlerde rakibi Donald Trump’ı geride bırakarak zafer kazanan Joe Biden, corona virüsü pandemisinin de etkisiyle uluslararası diplomasideki adımlarını daha dikkatli atıyor.

Göreve geldiği 20 Ocak’tan bu yana henüz yabancı bir ülkenin lideriyle yüz yüze görüşmeyen Biden, bu durumu Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’yla değiştirecek.

Biden’ın bir araya geleceği ilk lider olan Suga’nın Washington’a ziyaretiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İki liderin 9 Nisan’da buluşması beklenirken, tarihte bir değişiklik yapıldı. Suga’nın ziyareti 1 hafta ertelenirken, son tarih 16 Nisan olarak açıklandı.

GİTMEDEN AŞI OLDU



Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Washington’a gitmeden önce Pfizer-BioNTech ortaklığı ile geliştirilen Covid-19 aşısı olmuştu. Tokyo'da bir hastanede gerçekleştirilen aşılamanın ardından gazetecilere açıklama yapan Suga, ABD'ye yapacağı ziyaretten önce virüse karşı mevcut her türlü önlemi almak için aşılandığını ifade etti.