Biden NASA’dan özel olarak istedi: Oval Ofis’te 3.9 milyar yıllık Ay taşı

ABD’de 3 Kasım’daki seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ı mağlup eden Joe Biden ülkenin 46’ncı Başkanı oldu. 20 Ocak’ta yemin ederek görevine başlayan Joe Biden’ın her hareketi yakından izleniyor.

Oval Ofisi, Trump’tan devralan Biden’ın yaptığı değişiklikler ABD medyasının gözünden kaçmadı. Trump’ın izlerini önce ofisten silen Biden, çalışma masasının etrafını yeni büstler ve ailesinin fotoğraflarıyla donattı. Trump’ın diyet kola istemek için kullandığı kırmızı düğmeyi de kaldıran Biden’ın ofisinde çok özel bir parça daha yer aldığı ortaya çıktı.

Biden’ın kütüphanesinde kendisine yer bulan parça bir ‘Ay taşı’. Metal bir platform üzerindeki camın içinde muhafaza edilen taş, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından Biden’ın isteği üzerine gönderildi. NASA’nın Houston’daki merkezinden Biden’a ‘ödünç verilen’ taşın 3.9 milyar yıllık olduğu belirtiliyor. Taşın ağırlısı ise 332 gram olarak aktarıldı.

Söz konusu taş, NASA’nın son Ay görevini yürüten Apollo 17 ekibi tarafından getirildi. 1972 yılındaki görev sırasında astronotlar Ronald Evans, Harrison Schmitt ve Eugene Cernan, Ay üzerinde yürüyen son insanlar olmuştu. Ekip araştırmalar kapsamında Ay yüzeyinde 22 saat geçirmişti.

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