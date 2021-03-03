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Biden normale dönüş için tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar

ABD Başkanı Joe Biden aşılama ve normale dönüşle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında ülkesindeki tüm yetişkinler için yeterli aşı olacağını söyleyen Biden, hayatın normale dönmesi için ise önümüzdeki yıl bu zamanları işaret etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:41, 03/03/2021
HaberlerDünya
Biden normale dönüş için tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, worldometers'ın verilerine göre salgın başından bu yana toplam vaka sayısı 115.3 milyon, toplam ölü sayısı da 2.5 milyona ulaştı.

Salgında en ağır yarayı alan ülkelerin başını ABD çekiyor. Hem vaka sayısında hem de ölü sayısında zirvede yer alan ABD’de Başkan Joe Biden, tüm gücünü corona virüsüyle mücadeleye veriyor. Göreve geldikten sonra ilk 100 günde 100 milyon aşı hedefi koyan Biden, bir yandan da 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini devreye sokmaya çabalıyor.

AYDA 100 MİLYON DOZ AŞI

Biden, salgının gidişatına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alan ve tek dozu koruma sağladığı belirtilen Johnson & Johnson’ın, aşı için rakibi Merck & Co’yla iş birliğine gideceğini duyuran Biden, bu sayede ayda 100 milyon doz aşı üretileceğini ifade etti.

‘İNSANLARIN AKILLI OLMASINA BAĞLI’

7 gün 24 saat üretim yapılabileceğini belirten Biden, “Göreve geldiğimde Johnson & Johnson’ın aşı üretiminin arkasında olduğunu öğrendim. Yeterince hızlı değildi. Ekibim bu iş birliği için çok çaba gösterdi” dedi.

Mayıs ayı itibarıyla ABD’deki tüm yetişkinler için yeterli aşı bulunacağını savunan Başkan Biden, normale dönüş tarihi için ise önümüzdeki yıl bu zamanları işaret etti. Biden, “Bu insanlara bağlı. İnsanların akıllı olmaya devam edip, neler kaybettiğimizi anlaması gerekiyor” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:08:36,