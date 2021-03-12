Biden normale dönüş tarihini açıkladı: 4 Temmuz

Beyaz Saray'da konuşan Biden aşılama çabalarının hızlandırılacağını, aşı merkezlerinin sayısının artıracağını açıkladı.

950 sosyal sağlık merkezi ve 20 bin eczane aşı merkezine dönüştürülecek. Aşı yapmak üzere de dişçiler, acil tıbbi müdahale görevlileri, ebeler, göz doktorları, ambulans görevlileri, doktor asistanları ve tıp fakültesi öğrencileri gibi çok sayıda sağlık sektörü çalışanının yanı sıra 4 bin askerin daha aşı yapmakla görevlendirilerek hizmet veren asker sayısı 6 bine çıkarılacak.

Biden konuşmasında “normale dönme” sürecin başlangıç tarihi olarak ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'u belirledi. Biden, “Bu Bağımsızlık Günü'nü gerçek anlamda özel bir kutlamaya dönüştürelim” dedi.

‘HEPİMİZ BİR ŞEYLER KAYBETTİK’



540 binden fazla ABD vatandaşının corona virüsü salgınında öldüğünü belirten Biden, bu can kaybının Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplamından daha fazla olduğunu söyledi. Biden, “Herkes farklı deneyimler yaşasa da hepimiz bir şeyler kaybettik” dedi.

Biden tüm ülke genelinde bir federal web sitesi açılacağını ve “günler ve geceler boyunca” aşı randevusu ayarlamaya çalışan kişilere destek sağlanacağını söyledi.

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