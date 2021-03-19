Biden sözünü 58. günde tuttu: Gardımızı düşüremeyiz

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, worldometers’ın verilerine göre salgın başından bu yana toplam vaka sayısı 122.3 milyon, toplam ölü sayısı da 2.7 milyona ulaştı.

Salgından en ağır yarayı alan ülke ABD. Hem vaka hem de ölü sayısında ilk sırada yer alan ABD’de, Başkan Joe Biden eski Başkan Donald Trump’ı aşılama kampanyasına önem vermemekle suçlamıştı.

20 Ocak’ta Beyaz Saray’daki koltuğuna oturan Biden, önemli bir söz verdi: İlk 100 günde 100 milyon aşı yapmak. Biden verdiği sözü tahminlerden önce tutmayı başardı. Biden göreve gelişinin 58. gününde 100 milyon doz aşı uygulanmasını sağladı.

GÜNDE 2 MİLYON AŞI

Riskli grupta yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 65’inin en az bir doz aşı olduğunu belirten Biden, yine de tedbiri elden bırakmama çağrısı yaparak, “Şimdi gardımızı düşüremeyiz” dedi. Günde 2 milyon aşı uygulandığını belirten Biden, Mayıs ayı itibarıyla ABD’deki tüm yetişkinlerin aşıya erişebileceğini söyledi.

NORMALE DÖNÜŞ 4 TEMMUZ’DA

Başkan Biden geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, normale dönüş tarihi için özel bir günü işaret etti. Biden konuşmasında “normale dönme” sürecinin başlangıç tarihi olarak ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’u belirledi. Biden, “Bu Bağımsızlık Günü’nü gerçek anlamda özel bir kutlamaya dönüştürelim” dedi.