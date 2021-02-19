Biden taşın altına elini koyuyor: COVAX’a 4 milyar dolar yardım

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, worldometers’ın verilerine göre salgın başından bu yana toplam vaka sayısı 110.8 milyon, toplam ölü sayısı da 2.4 milyona ulaştı.

Salgınla mücadelede en önemli silahlardan biri geliştirilen aşılar. Ancak yeterli doz bulunamaması ve aşıların eşit şekilde dağıtılamaması başlıca sorunlardan biri.

145 ÜLKEYE 337 MİLYON DOZ



Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX), aşıya erişimde güçlük yaşayan yoksul ülkeler için fon yaratmaya çabalıyor. COVAX, 2021'in ilk yarısında 145 ülkeye 337.2 milyon doz aşı ulaştırmayı hedeflerken, DSÖ, bu amaç için 5 milyar dolar bütçeye ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ayrılan ancak Joe Biden’ın göreve gelmesiyle DSÖ’ye geri dönen ABD, bu ihtiyaca yönelik kritik bir adım atıyor. Bugün G-7 ülkeleriyle toplantı yapacak olan Biden’ın COVAX için 4 milyar dolarlık yardım bütçesi açıklayacağı belirtildi.

HEDEF 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Reuters’a konuşan yetkililer, yardımın 2 milyar dolarlık kısmının hemen karşılanacağını, geri kalan bölümünün ise diğer ülkelerin vaatlerini yerine getirmesinin ardından ödeneceğini vurguladı. İsmini vermeden konuşan bir yetkili, “2 milyar dolarlık ek yardımı birkaç milyar dolara çevirmek istiyoruz. En az 15 milyar dolara” ifadelerini kullandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD Kongresi’nin söz konusu bütçeye onay verdiği belirtiliyor.

BM 130 ÜLKE ULAŞAMADI DİYE ÇAĞRI YAPTI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığı açıklamada aşı adaletsizliğine dikkat çekmişti. Guterres, 10 ülkenin tüm aşıların yüzde 75'ine sahip olduğunu belirtirken, 130 ülkenin tek bir doz aşıya bile ulaşamadığını vurguladı.

Global bir aşı planı çağrısı yapan Guterres, eşit bir aşı dağıtımı için bilim insanları, aşı üreticileri ve bu çalışmaların finansörlerinin güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.

TRUMP SALGINI SAKLADILAR İDDİASIYLA ÇIKARDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’e ve DSÖ’ye yoğun eleştiriler yöneltmişti. Sık sık ‘Çin virüsü’ ifadesini kullanan Trump, Pekin yönetiminin salgınla ilgili şeffaf olmadığını savunmuştu. DSÖ’yü de Çin’le ortak hareket etmekle suçlayan Trump, ABD’yi örgütten çıkardıklarını açıklamıştı.