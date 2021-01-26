Biden trans bireylerin askerlik yasağını kaldırdı

Obama, trans bireylerin kimliklerini saklamadan askerlik yapmasına ve cinsiyet değiştirme için tıbbi hizmet almasına 2016'da izin vermişti. Ancak Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, hali hazırda görevde olanların orduda kalmasına izin verirken, yeni alımları durdurmuştu.

Biden kararnameyi imzaladıktan sonra Twitter’da, “Çok basit: Orduda görev yapacak niteliklere sahip herkes, bu görevi açıkça ve gururla yerine getirebildiğinde, Amerika daha güvenli” mesajını paylaştı.

HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK

ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı olan Lloyd Austin de geçen hafta Senato'daki onay oturumu sırasında, yasağın kaldırılmasını desteklediğini söylemişti.

Austin bugün yaptığı yazılı açıklamada da trans bireylerin orduda görev yapabilmelerini sağlamak üzere hemen harekete geçeceklerini açıkladı.