Biden, Trump’ın enkazını kaldırmaya devam ediyor… ABD Husileri terör listesinden çıkarıyor

ABD’de 3 Kasım’daki seçimleri kaybeden ve 20 Ocak itibarıyla görevinden ayrılan eski Başkan Donald Trump, giderayak aldığı kararlarla konuşulmaya devam ediyor.

Gerek Kongre baskını gerekse öncesindeki adımlarıyla yeni Başkan Joe Biden’ı kaosun ortasında bırakan Trump, Yemen’le ilgili alınan kararla da tartışma yaratmıştı. Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Biden’ın yemin töreninden bir gün önce, Yemen’de İran destekli Husileri terör örgütleri listesine almıştı.

Uluslararası kamuoyu, bu kararın dünya üzerindeki en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krizi daha da derinleştireceğini savunmuştu. Biden yönetimi, göreve geldikten sonra Trump’ın izlerini silme adımlarında Yemen’i de pas geçmiyor.

DAHA DA KÖTÜLEŞMESİN DİYE



İsmini vermeden Reuters’a konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, ABD Yemen’deki Husileri terör listesinden çıkarmaya hazırlanıyor. Bakanlık yetkilisi, “Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinin dünya üzerindeki en büyük insanlık krizi olarak nitelediği Yemen’deki durumun daha da kötüleşmemesi için bir önceki yönetimin aldığı son dakika kararına karşı böyle bir adım atıyoruz” dedi.

YÜZDE 80’İ YARDIMA MUHTAÇ



Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri, 2015’te İran destekli Husilere karşı operasyon başlatmıştı. O günden bu yana süren çatışmalar ve kaos ortamında milyonlarca insan açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler’e göre Yemen’de nüfusun yüzde 80’i yardıma muhtaç. Corona virüsü salgınıyla beraber bu durumun daha da kritik bir boyut kazandığı belirtiliyor.