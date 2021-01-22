Biden Trump’ın kola düğmesini de yok etti

ABD’de 3 Kasım’daki seçimleri kazanan ve 20 Ocak’ta yemin eden Başkan Joe Biden görevine başladı. Beyaz Saray’a yerleşen ve ilk icraat olarak 17 kararnameye imza atan Biden, Oval Ofis’te yaptığı değişikliklerle ABD medyasının gündeminden düşmüyor.

Trump’ın izlerini odadan tamamen kazıyan Joe Biden, ‘kola düğmesi’ne de acımadı. Sıkı bir kola bağımlısı olan ve günde kutularca içen 74 yaşındaki Trump, bu özel zevki için masasına özel bir düğme koydurmuştu.

Tahta bir plakanın üzerine yerleştirilen kırmızı düğmeyle Trump’ın kola isteği karşılanıyordu. Biden’ın yaptığı değişikliklerle bu düğmeyi de ortadan kaldırdığına dikkat çeken gazeteci Tom Newton Dunn, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başkan Biden diyet kola düğmesini kaldırdı. Trump düğmeye bastığında, bir uşak gümüş tepsi içinde diyet kola getirirdi. Artık gitmiş” dedi.

AİLE FOTOĞRAFLARI SÜSLÜYOR



Reuters’ın servis ettiği fotoğraflara göre Biden, Andrew Jackson portresi ve Winston Churchill büstünü kaldırırken, aile fotoğraflarını ve ünlü aktivist Cesar Chavez'in büstünü masasının arkasına yerleştirdi.

Biden, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Eleanor Roosevelt ve Robert F. Kennedy'nin büstlerini Oval Ofis'te tutarken, Benjamin Franklin ile Franklin D. Roosevelt'in tablolarına da yer verdi.

Halıların rengini Trump’a göre daha koyu lacivert tonlarda tercih eden Biden, altın sarısı perdelerde de tercihini yine daha koyudan yana kullandı.

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