Biden ve Macron’dan G7 görüşmesi

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall'da G7 Zirvesi kapsamında için bir araya gelen liderler, ikili görüşmelerini sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cornwall’daki Carbis Koyu’nda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Biden, muhabirlerin yönelttiği “ABD geri döndü mü?” sorusunu Macron'un yanıtlamasını istedi. Macron ise “Kesinlikle evet” yanıtını vererek, Biden'ın liderliğin ortaklık olduğunu gösterdiğini söyledi.

Biden yönetiminde ABD'nin, özgür dünyanın işbirlikçi lideri olarak geri döndüğünü belirten Macron, “Kulübün bir parçası olan ve işbirliği yapmaya çok istekli bir ABD Başkanı olması harika” dedi.

“İNANILMAZ DERECEDE GÜÇLÜ VE CANLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Biden da ABD’nin NATO askeri ittifakının uyumu konusunda çok güçlü hissettiğini ve Avrupa Birliği’ne (AB) desteğini dile getirerek, “Daha önce de söyledim, ABD geri döndü. İşler ilerliyor ve ABD'de de dediğimiz gibi, aynı sayfadayız. AB'nin, Batı Avrupa’nın yalnızca ekonomik meselelerini ele alma becerisiyle değil, aynı zamanda NATO’nun omurgası olma ve desteğini sağlama konusuyla da çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. AB'nin inanılmaz derecede güçlü ve canlı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.