Biden yeşil ışık yaktı! Putin harekete geçiyor

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden seçim kampanyası sürecinde Yeni Stratejik Saldırı Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) uzatılması yönünde görüşler bildirirken, göreve başladığı andan itibaren kabinesindeki birçok kişi de Rusya ile bu yönde görüşmelerin süreceğini ifade etti.

Önümüzdeki 5 Şubat’ta sonlanacak olan anlaşmanın uzatılması için ABD ve Rusya temsilciler düzeyinde görüşmeler devam ederken, Washington tarafının somut adım atılması yönünde açıklamaları üzerine Rusya tarafında da hareketlilik başladı.

Önceki gün Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Washington'un anlaşmanın uzatılması için olumlu yönde görüşler bildirmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan toplantıya dair yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin ve konsey üyelerinin Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın uzatılması konusunun yanı sıra Rusya'daki sosyoekonomik durumu da ele aldığı ifade edildi. (İHA)

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