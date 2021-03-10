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Biden yönetimi ilk kez Çin ile bir araya geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın 18 Mart’ta Alaska’da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Bürosu Müdürü Yang Jiechi ile görüşeceği bildirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:43, 10/03/2021
HaberlerDünya
Biden yönetimi ilk kez Çin ile bir araya geliyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin ile ilk görüşmesini 18 Mart'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın göreve gelmesinin ardından Japonya ve Güney Kore’ye yapacağı ilk denizaşırı ziyaretinin ardından dönüş yolunda Çinli üst düzey yetkililer ile görüşeceği bildirildi.

Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Bürosu Müdürü Yang Jiechi ile bir dizi konuyu görüşmeyi planladığı ifade edildi.

Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in siyasi temaslarda bulunmak üzere 15 Mart itibariyle Japonya’yı ziyaret edeceği bildirilmişti.

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