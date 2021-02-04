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Biden yönetimi, Yemen Arap askeri koalisyonuna desteğini çekiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:32, 04/02/2021
Haberler Dünya
Biden yönetimi, Yemen Arap askeri koalisyonuna desteğini çekiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Biden yönetiminin ABD tarafından Yemende 6 yıldır süren savaşta Arap askeri koalisyonuna verdiği askeri, siyasi ve lojistik yardımları sona erdireceğini duyurdu. ABD’de Donald Trump yönetimi, Mart 2015’ten bu yana Arap askeri koalisyonuna askeri, siyasi ve lojistik destek veriyordu.

KARAR, BİDEN’IN KAMPANYA VAATLERİNDEN BİRİYDİ

Biden yönetiminin bu kararla Yemen’deki savaşı sona erdirmek için diplomasi yolunu izlemeyi planladığı ifade edildi. Söz konusu karar, Biden’ın seçim vaatlerinden birisi arasında yer alıyordu.

ALMANYA’DAN ASKER ÇEKME İŞLEMİ DONDURULDU

Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin, Almanya’daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı. (İHA)

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