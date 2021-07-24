Biden’a destek eriyor: Bir ayda 6 puan düştü

6 Temmuz ile 21 Temmuz arasında yapılan anket çalışmalarına göre ABD Başkanı Joe Biden'in notu Haziran ayına göre 6 puan düştü.

Uzmanlar Biden'in notunun düşüşünün en önemli iki nedeninin yükselen enflasyon rakamları ile ilgili yeni korkular ve son günlerde artış gösteren artan corona virüsü vakaları ile iyice yavaşlayan aşılama oranını gösteriyorlar.

EN YÜKSEK ORAN ŞUBAT AYINDA



Ankette siyasi partilere göre dağılımda Demokratların yüzde 90’ı, Bağımsızların yüzde 48’i ve Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 12’si Başkan Biden'a olumlu not veriyor. Anket, Demokratlar ve Bağımsızlar arasındaki destek puanlarının bu iki grup için bugüne kadarki en düşük puan olduğunu, Cumhuriyetçilerin puanlarının ise 1 puan arttığını gösteriyor.

Biden’ın destek notunun en yüksek oranı Şubat başında ve Nisan’da yüzde 57 olmuştu. Eski Başkan Obama’nın ikinci çeyrek ortalama destek oranı yüzde 62 ve eski Başkan George W. Bush’un oranı yüzde 55.8 idi.

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