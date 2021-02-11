Biden’dan Çin’le ilk temas: Felaket olur

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden’ın, “Pekin yönetiminin haksız ve zorlayıcı uygulamaları, Hong Kong’taki baskıcı tavrı, Sincan bölgesindeki insan hakları ihlalleri ve Tayvan dahil olmak üzere bölgede giderek artan agresif tutumuna yönelik temel endişelerini” yinelediği ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi Cinping’in Biden’a iki ülkenin karşı karşıya gelmesinin “felaket” olacağı ve iki tarafın da yanlış anlamalara mahal vermemek için gerekli adımları atması gerektiğini söylediğini belirtti.

Çin lideri, Hong Kong, Sincan ve Tayvan konusunda da sert tavrını sürdürdü. Şi Cinping, Biden’a “Çin’in egemenliği ve bölgesel toprak bütünlüğü” konularında ABD’nin dikkatli davranacağını umduğunu söyledi.