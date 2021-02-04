Biden’dan corona yardım paketinde değişiklik sinyali

ABD’de 1 Şubat’ta 10 Cumhuriyetçi Partili senatör, ABD Başkanı Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık corona virüsü yardım paketini iki partinin desteğiyle geçirmek istiyorsa küçültmesi gerektiğini söylemiş, Biden da kendilerini görüşmek üzere Beyaz Saray’a çağırmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada Biden’ın dün gerçekleştirilen toplantıyı “yapıcı” bulduğunu ancak önerileri yeterli bulmadığını söylemiş, Biden 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini küçültmeye yanaşmamıştı.

RAKAM AYNI KALACAK



Reuters’ın haberine göre Biden, 1.400 dolarlık yardımı alabilecek kişilerle ilgili kriterlerin daraltılabileceğini bu sayede paketin biraz küçülebileceği konusunda çalışma yapılabileceğini ancak 1.400 rakamında değişiklik yapmayı düşünmediğini söyledi.

Mevcut corona virüsü yasakları Mart ayında dolacağından Biden, Cumhuriyetçilerle bu konuda çalışma yapacağının sözünü verirken bir yandan da Kongre’nin bu konuda adım atmasını istiyor.