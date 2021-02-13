Biden’dan maske uyarısı: 2022’ye kadar takacağız

ABD Başkanı Joe Biden, corona virüsü salgınına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Biden, maske takmanın önemine vurgu yaparak ülkesinin hala corona virüsü salgınının pençesinde olduğunu belirtti.

En çok önem verdiği şeylerin başında maske takmanın geldiğini belirten Biden, 2022’ye kadar maske takılmasının milyonlarca hayat kurtaracağını ifade etti.

500 BİNE İLERLİYORUZ



Biden, yaz aylarına kadar 300 milyon ABD vatandaşına yetecek kadar aşıya sahip olacaklarını duyurdu. Biden, “2021 Ocak, yaşadığımız en ölümcül aydı. 100 bin vatandaşımızı kaybettik. Önümüzdeki ay 500 bin cab kaybını geçme yolundayız. Ortaya çıkan yeni mutasyonlar muazzam zorluklar yaratıyor ve maske takmak hala hayat kurtarmak için yapılacak en kolay şey. Herkesin maske takmasına ihtiyacımız var” dedi.

OKULLARIN AÇILMASINI İSTİYOR



Göreve geldiği ilk 100 günde verdiği en önemli sözler arasında maske ve okulların açılması gösterilen Biden, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) yayınladığı yeni önerileri de yorumladı. CDC’nin maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okulların yeniden açılması önerisini destekleyen Biden, “Şu ana kadar okulların güvenle açılması için elde edilen en önemli bilimsel sonuç” dedi.