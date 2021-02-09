Biden’dan net hamle: Trump’ın 56 savcısını istifaya davet edecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın, eski başkan Donald Trump’ın atadığı savcılardan büyük bir çoğunluğundan istifa etmelerini isteyeceği ortaya çıktı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan yetkililer, bu talebin akşam saatlerinde resmiyet kazanmasının beklendiğini açıkladı. İsmini açıklamayan yetkililer Biden’ın 93 savcıdan 56’sının istifa etmesini isteyeceğini söyledi.

Biden’ın siyasi açıdan hassas iki davada çalışan iki savcıyı ise görevinde tutmaya karar verdiği belirtildi. ABD siyasetinde göreve yeni başlayan başkanın ülke genelindeki vizyonu ve yaklaşımını sergilemesi adına savcıları değiştirmesi daha önce de karşılaşılan bir durum.

Görevine devam etmesi beklenen iki savcıdan biri olan Delaware savcısı David Weiss, Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın vergi soruşturmasını yürütüyor.

2017 yılında göreve geldiği zaman Donald Trump, Obama’nın getirdiği 46 savcının istifasını istemişti.