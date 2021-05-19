Biden’dan Netanyahu’ya ‘gerilimi düşür’ telefonu

İsrail’in Filistin ve Gazze’ye yönelik baskısı ve şiddeti devam ederken bugün Washington ile Tel Aviv arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aradığı açıklandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın Netanyahu’ya, “Bölgede gerilimin düşürülmesini beklediğini” söylediği aktarıldı.

“YA ELE GEÇİRECEĞİZ YA DA ONLARI CAYDIRACAĞIZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail başkenti Tel Aviv'deki Kirya askeri üssünde yabancı diplomatlarla bir araya geldi. Netanyahu, Gazze'yi hedef alan saldırıların Hamas'ı caydırmak olduğunu öne sürdü.

Hamas'ı işaret eden Netanyahu, “Ya ele geçireceğiz ki bu her zaman ihtimal dahilinde, ya da onları caydıracağız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, “Şu anda güçlü bir caydırma politikası içindeyiz, ancak söylemeliyim ki hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz” dedi. Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarına hedefe ulaşana kadar devam edeceğini belirtti.

TOPLAM CAN KAYBI 219’A ÇIKTI

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 219'a, yaralananların sayısının ise bin 530'a yükseldiği bildirildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki Karama bölgesinde sivillerin kaldığı “Endülüs Kulesi” adlı çok katlı bir binayı vurdu. Saldırının bilançosuna ilişkin Filistinli sağlık yetkililerden henüz bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan İsrail savaş uçakların gece saatlerinde Şeyh Radwan Mahallesini yönelik gerçekleştirdiği saldırıda ise Filistinli gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin hayatını kaybetti.

İSRAİL’İN SALDIRISI COVID’LE MÜCADELEYİ ETKİLİYOR

İsrail’in abluka altındaki Filistinli sivillere uyguladığı şiddetin durdurulması için çaba sarf edilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı dünyanın tehdit altında olduğunu corona virüsü ile mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında hastane ve kliniklerin yanı sıra, Al-Rimal Temel Sağlık Merkezi’nin hedef alınması nedeniyle, corona virüsü testi ve Covid-19 aşılarının uygulamasının durduğunu ifade etti.

Ayrıca bakanlık, İsrail saldırıları nedeniyle ülkede corona virüsü vakalarında artış meydana geldiğini belirtti.