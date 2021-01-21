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Biden’dan Rusya kararı! START’ın süresini uzatıyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD ile Rusya arasında Nisan 2010'da imzalanan yeni START (Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması) anlaşmasının süresini uzatmayı planladığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:14, 21/01/2021
Haberler Dünya
Biden’dan Rusya kararı! START’ın süresini uzatıyor

ABD’de yemin ederek ülkenin 46. Başkanı olan Joe Biden, görevine hızlı başladı. Biden, Trump’ın duvar projesinden göçmenlerle ilgili kararlara kadar 17 kararname imzaladı.

Biden yönetiminin, ABD ile Rusya arasında Obama döneminde 8 Nisan 2010 yılında imzalanan yeni START (Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması) anlaşmasının süresini uzatmayı planladığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın geçerlilik süresi, 5 Şubat 2021de doluyor. Amerikan medyası, Başkan Joe Biden yönetiminin söz konusu anlaşmayı uzatmayı planladığını duyurdu.

START ANLAŞMASI NEDİR?

Yeni START, ABD ve Rusya Federasyonu arasında, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması ve Sınırlandırılması için Alınacak Önlemler’in resmi adı ile bir nükleer silah azaltma anlaşmasıdır. 8 Nisan 2010’da Prag’da imzalandı ve onaylandıktan sonra 5 Şubat 2011’de yürürlüğe girdi.

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