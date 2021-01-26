Biden’dan Rusya’ya mesaj: Endişeliyiz

Muhalif Rus siyasetçi Alexei Navalny’nin Rusya’da hapse atılmasının ardından Moskova’da on binlerce kişi geçen Cumartesi sokaklara çıkarak protesto yapmıştı.

Ayrıca Biden, Rusya ile New START nükleer silah anlaşmasını uzatmayı da amaçladığını belirtti.

Biden, “New START anlaşması çerçevesinde ülkelerimizin karşılıklı çıkarlarına yönelik çalışabileceğimiz gibi gerek Navalny’ye yönelik tutum, gerek Solar Winds, gerekse de Afganistan’daki ABD’li askerlerin öldürülmesi için para verildiğine dair çıkan haberler konusunda çok endişeli olduğumuzu da Rusya’ya gösteriyoruz” dedi.

Biden’ın Solar Winds’e değinmesi, ABD’ye Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen devasa siber korsanlık saldırısına bir atıftı. Afganistan konusunda ise Biden, ABD’li askerlerin öldürülmesi için Rusların Taliban savaşçılarına para teklif ettiğine yönelik haberlere atıfta bulundu.