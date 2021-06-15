Biden’dan Rusya’ya Navalni uyarısı: Ölürse ilişkiler zedelenir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü Cenevre’de bir araya gelecek olan ABD Başkanı Joe Biden, Moskova’nın istemesi durumunda işbirliği yapılabilecek alanların olduğunu ancak Rusya’nın agresif bir tutum sergilemesi durumunda ABD’nin de aynı şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Biden, “Navalni’nin ölümü, Rusya’nın temel insan haklarına uymaya pek de niyeti olmadığının başka bir göstergesi olacaktır. Bu bir trajedi olur ve bu durum dünyanın geri kalanı ve benimle ilişkilerini zedelemekten başka bir şeye yaramaz” dedi.

2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI



Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya gönderilmiş, tedavisinin tamamlanmasının ardından Moskova'ya döndüğünde havalimanında tutuklanmıştı. Navalni, şubat ayında denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği için 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Navalni’nin 2014 yılında zimmete para geçirme mahkumiyetinden kaynaklanıyor.