Biden’dan sigara hamlesi: Sigara şirketlerine yasak getiriyor

Ocak ayında göreve başlayan Joe Biden’a yakın kaynaklar, Wall Street Journal’a konuşarak ABD Başkanı’nın yeni planlarını ve projelerini anlattı.

İsmini açıklamayan kaynaklar, Biden’ın sigara üreticileri ve sigara şirketlerine karşı savaş hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. Yetkililer Biden’ın ABD’de satılan bütün sigaralardaki nikotin seviyesini düşürmek istediğini söyledi. Biden’ın bu sayede sigaralara olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Öte yandan ABD yönetiminin ülkede çok sık tüketilen mentollü sigaralara da yasak getirmeyi planladığı kaydedildi. Biden yönetiminin ya mentol yasağı ya da nikotin seviyesinin azaltılmasını gündeme alacağı belirtilirken gazeteye konuşan kaynaklar bu iki yasağın da aynı anda yürürlüğe girebileceğini dile getirdi.

YASAL SÜREÇ UZAYABİLİR

Wall Street Journal, “Nikotin azaltma politikası sigarada kullanılan kimyasal seviyesini azaltma ve bağımlılığı azaltarak milyonlarca tiryakiye sigarayı bırakmayı amaçlıyor. Mentollü sigara yasağı ile birlikte de özellikle gençlerin sigaraya başlamasının engellenmesi amaçlanıyor. Bu iki yasağı da uygulamak yıllar alabilir ve dava süreci uzayabilir” yorumunu yaptı.

Yeni Zelanda da geçen hafta sigaralarda nikotin seviyesinin düşürülmesine karar vermiş ve resmi sigara içme yaşını yükseltmişti.

ABD Gıda ve İlaç Ajansı’na göre nikotin tek başına kanser, kalp rahatsızlığı ya da akciğer hastalığına sebep olmazken her yıl 480.000 insanın öldüğü sigaraya bağımlılığı artırıyor.