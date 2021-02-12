Biden’dan Trump’a suçlama: İşini yapacağına seçimle uğraştı

ABD’de 3 Kasım’da yapılan seçimleri kazanan ve olaylı geçen bir sürecin ardından görevi 20 Ocak’ta devralan Başkan Joe Biden, Donald Trump’ın izlerini silmeye çalışıyor.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Trump’ın attığı tartışmalı adımları tek tek değiştiren Biden, selefinin Beyaz Saray’daki son günlerini sert sözlerle eleştirdi.

‘BİR ANDA DÜZELTEMEYİZ‘

Corona virüsüyle mücadeledeki tablonun beklediğinden daha kötü olduğunu belirten Biden, hükümetin 200 milyon doz daha corona virüsü aşısı için anlaşmaya vardığını açıkladı. Maryland’daki Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde konuşan Biden, “Her şeyi bir anda düzeltmemiz mümkün değil. Ancak adım adım düzelteceğiz” dedi.

SEÇİM SONUÇLARIYLA VAKİT KAYBETTİ

Biden, Trump’ın görevdeki son günlerini corona virüsüyle mücadele etmek yerine seçimleri hileli olarak niteleyerek sonuçları değiştirmeye çalışmakla vakit kaybettiğini söylerken, yeteri kadar aşı elde edemediğini ve insanları aşılayamadığını vurguladı. Biden, “Bilim insanları işini yapıp aşıyı rekor zamanda bulsa da, bu konuda açık olacağım, selefim işini yapıp milyonlarca insanın aşılanmasını sağlayamadı” dedi.

BU KADAR YALAN YETER



“Bu kadar yalan, bahane ve politik oyun yeter. İşleri ele alma zamanı” diyen Biden, 100 milyon doz Pfizer-BioNTech ve 100 milyon Moderna aşısı anlaşmasıyla tüm ABD’lileri aşılayacak aşıya sahip olduklarını söyledi.

Pfizer sözcüsü Sharon Castillo, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mart sonuna kadar 100 milyon doz teslim etmiş olacağız. Mayıs sonuna kadar toplam rakam 200 milyon doz olacak. Temmuz itibarıyla ise toplam 300 milyon doz ulaşmış olacak” ifadelerini kullandı. ‘