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Biden’dan Yeşil Kart ve vize kararı: Kısıtlamaları kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump döneminde Yeşil Kart ve geçici yabancı işçilerin vizeleri için getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:45, 25/02/2021
HaberlerDünya
Biden’dan Yeşil Kart ve vize kararı: Kısıtlamaları kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın ülkede yaşama ve çalışma izni olan ‘Yeşil Kart’ ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

ABD’nin 45’inci başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık emriyle birçok Yeşil Kart başvurusunu ve ülkede geçici süreyle çalışan yabancı işçilerin ülkeye girişini engellemişti. Trump bu kararnameleri Covid-19 salgını nedeniyle ABD’de artan işsizlik nedeniyle geçen yıl nisan ayında imzalamıştı.

DONALD TRUMP ASKIYA ALMIŞTI

Donald Trump yönetimi Nisan 2020 tarihinde, corona virüsü salgınının ekonomik etkileri sebebiyle ülkede çalışacak nitelikli kişilere verilen H-1B vizelerini, mevsimlik işçi olarak çalışanlara verilen H-2B vizelerini, şirket içinde görev yeri değişen kişilere verilen L-1 vizelerini ve çeşitli kurumlarda çalışmak ya da değişim programlarına katılmak üzere gelecek uzmanlara verilen J-1 vizelerini askıya almıştı.

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ABD Corona Donald Trump
Yayınlanma Tarihi:11:44,