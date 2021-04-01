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Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketine dava

ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük ilgi çeken 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketine itiraz geldi. 13 eyaletin başsavcısı Biden'a dava açtı. Davanın sebebi ise teşvik paketinin anayasaya aykırı olması.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:29, 01/04/2021
HaberlerDünya
Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketine dava

Göreve gelir gelmez 1.9 trilyon dolarlık corona virüsü teşvik paketini açıklayan ve ülkede gündem olan Joe Biden, 13 eyaletin başsavcısını karşısına aldı.

Hepsi cumhuriyetçi olan başsavcılar Biden’ın paketinin anayasaya aykırı olduğunu duyurdu. Başsavcılar dava dilekçesini Alabama’daki federal bölge mahkemesine verirken, federal hükümetin eyaletlerin mali durumuna müdahale etmeye çalıştığını duyurdu.

Davaya ön ayak olan ve Alabama ve Arkansas’taki mevkidaşlarıyla dava kararı alan West Virginia Başsavcısı Patrick Morrisey, bu adımın ABD’lilere büyük bir külfet oluşturacağını dile getirirken, “Daha önce hiçbir federal yönetim eyaletlerin finansmanına bu kadar müdahale etmemişti” dedi.

HANGİ EYALETLER DAVA AÇTI?

Wyoming eyaletinin başsavcısı ayrı bir dava açtı.

Louisiana ile birlikte ise Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Teksas, Utah ve West Virginia dava açan eyaletler oldu.

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Yayınlanma Tarihi:13:22,