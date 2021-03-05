Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi oylaması ertelendi

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık mali destek paketini oylamaya başladı ancak paket konusundaki tartışmalar, 628 sayfalık tasarının tam metninin Senato’da sesli okunmasından sonraya kaldı.

Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oy eşitliğini bozarak 51’e 50 duruma getirdiği oylama sonrasında Demokratların Cumhuriyetçilerden alabilecekleri desteğin çok az olduğu ortaya çıkmış oldu.

Son bölüm için yapılacak oylama hafta sonuna ertelendi. Süreci uzatmak için prosedür ile ilgili numaralara başvurmaları beklenen Cumhuriyetçiler, Senato memurlarını tasarı metninin tümünü okumaya zorladı. Bu sürecin 10 saate kadar sürmesi bekleniyor.

TASARIDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Bir oy bile kaybetme lüksü olmayan Demokratlar ise 50 Demokrat senatörün hepsinin tasarıyı desteklemesini sağlamak için tasarıda küçük değişiklikler yaptı. Demokratlar, ABD’deki küçük eyaletlere daha fazla yardım sağlanacağını ve altyapı projelerine para aktarılacağını belirttiler.

Ancak bazı senatörlerin geçici federal işsizlik ödeme desteğini değiştirme çabaları başarısız oldu. Tasarıda hâlâ Temsilciler Meclisi’nin hazırladığı haftalık 400 dolarlık ödeme planı yer alıyor.