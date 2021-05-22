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Biden’ın Beyaz Saray’da ikinci konuğu Moon Jae-in: Kuzey Kore’den endişeliyiz

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore konusunda ikimiz de derin endişeliyiz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:45, 22/05/2021
HaberlerDünya
Biden’ın Beyaz Saray’da ikinci konuğu Moon Jae-in: Kuzey Kore’den endişeliyiz

ABD Başkanı Joe Biden, Ocak ayında göreve başladığından bu yana ikinci kez yabancı bir lideri Beyaz Saray’da ağırladı. Biden, Japonya Başbakanı Yoshide Suga'nın ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme, Suga’nın geçtiğimiz ay yaptığı ziyaretin ardından Biden yönetiminin dış politika önceliğinin Asya-Pasifik bölgesine odaklandığı yönünde yorumlandı.

İki lider, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Biden, görüşmelerde birçok konuda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek ABD’nin Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması hedefine doğru ilerlerken gerilimleri azaltacak pragmatik adımlar atmak için diplomatik olarak ilişki kurma istekliliğini ifade ettiğini söyledi.

Moon Jae-in ve Biden ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden ayrıca, Kuzey Kore stratejisi ve yaklaşımı konusunda Moon ile yakın çalışmayı taahhüt ettiğini, kendisinin ve Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in’in Kuzey Kore’deki durumla ilgili “derinden endişeli” olduklarını ifade etti.

KUZEY KORE TEMSİLCİSİ BELLİ OLDU

Biden, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını terk etmesi konusunda baskı kurulması amacıyla bölgeye yeni bir özel elçi göndereceğini duyurarak Dışişleri Bakanlığı kariyer diplomatı Sung Kim’in Kuzey Kore özel elçisi olarak atandığını belirtti. Biden ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme ihtimalini tamamen dışlamadı, ancak bunun gerçekleşmesi için Kuzey Kore’nin nükleerden arınma konusunda daha ciddi olması gerektiğinin altını çizdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Kuzey Kore konusunda değinerek, “İki ülkenin üstlenmesi gereken en acil ortak görev, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışa ulaşması” diye konuştu. ABD’nin dünya sahnesine dönüşünü memnuniyetle karşıladığını ifade eden Moon, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması için yakın çalışma sözü verdiklerini söyledi.

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Yayınlanma Tarihi:10:43,