Biden’ın günlük rutini… Güne sporla başlıyor, tatlıdan vazgeçemiyor: 5 yaşında çocuk gibi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden’ın günlük ve haftalık rutinini mercek altına aldı.

Başkan’a yakın yedi isimle görüşen gazete, Biden ve önceki Başkan Trump arasında oldukça büyük farklılıklar olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyayı en aktif kullanan dünya liderlerinden biri olan Trump güne Twitter mesajlarıyla başlarken, Başkan Biden ise bir eğitmenle beraber spor yaparak başlıyor.

DONDURMA VE ÇİKOLATALI KURABİYE



Çok fazla televizyon izlemediği bilinen Biden, spor yaptığı sırada CNN ve MSNBC kanallarını takip ediyor. Başkan’ın öğle yemeği menüsünde genellikle bir çeşit çorba, ızgara tavuk, salata ve şekersiz kola oluyor. Tatlı da Biden için olmazsa olmazlardan. ABD Başkanı’nın favorileri ise dondurma ve damla çikolatalı kurabiye.

Görüşmeler arasında atıştırmalıkları tercih eden Biden, çoğunlukla protein barları, fıstık ezmeli sandviç ve portakal aromalı gazlı içecek tüketiyor. Gazeteye bilgi veren Biden’ın danışmanlarından biri, Başkan’ın bu tip beslenme tarzıyla ilgili, “5 yaşında bir çocuğun damak zevkine zahip” ifadelerini kullandı.

HER GECE OĞLUNU ARIYOR



Biden ailesine oldukça düşkün bir isim. Üst düzey pek çok toplantıyı ailesinden gelen telefonları yanıtlamak için yarıda bıraktığı belirtilen Başkan Biden, çalışanlarının ailelerini de özel günlerinde telefonla arayarak kutluyor.

Akşam yemeklerinde eşi Jill ile olmayı ihmal etmeyen Biden, her akşam saat 7’de masada oluyor. Biden günü sonlandırmadan önce her gece oğlu Hunter’ı arıyor.

VATANDAŞLARIN MEKTUPLARINI OKUYOR



Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, o zamanlardan kalma belli gelenekleri de sürdürüyor. Biden haftada bir kez öğle yemeğinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le bir araya gelirken, bu görüşmede yakın zamandaki etkinlikler fotoğraflarla değerlendiriliyor, gelecek haftanın programının üzerinden geçiliyor.

Bir başka devam eden gelenek de mektuplar. Biden her gün vatandaşlardan gelen 10 mektubu bizzat okuyor. Bunlara yazılı yanıt vermek yerine, danışmanlarını yüz yüze görüşmek için ülkenin dört bir yanına gönderiyor.

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