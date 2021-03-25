Biden’ın kabinesinde bir ilk daha: İlk trans isim onaylandı

Demokrat Parti'nin başkan adaylığı sırasında kendisine rakip olan eşcinsel Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanı yapan Joe Biden şimdi de Sağlık Bakanı yardımcılığına trans doktor Rachel Levine'i atadı.

Adaylığının onaylanması ile Levine, Senato tarafından onaylanan ilk trans oldu. Cumhuriyetçilerin güçlü muhalefetine rağmen Levine'in adaylığı 48'e karşı 52 oyla onaylandı.

Penn State Üniversitesi'nde pediatri ve psikiyatri profesörü olarak da görev yapan Levine, 2016’da The Washington Post’a verdiği demeçte, “Birkaç istisna dışında transeksüel olmam bir sorun değil” diyerek bilinmesini istediği şeyin onun işi olduğunu söyledi.

CUMHURİYETÇİLERDEN ELEŞTİRİ



Senato Sağlık Komisyonu'nun Cumhuriyetçi üyesi Richard Burr, Levine'in onay oturumunda, “Geçen baharda yaşanan test sıkıntısıyla birlikte eyaletiniz bakımevi sakinlerini virüsten koruma konusunda başarısız oldu ve aşı dağıtımında da kabul edilemez hatalar yapıyor” diye konuştu.

‘CEHALET BARİYERİNİ YIKTI’



Demokratlarin çoğunluk lideri Chuck Schumer ise Levine'in onaylanmasının‘‘tarihi'' olduğunu söyledi. Schumer, “Trans Amerikalıların istismar, evsizlik, depresyon oranı diğer tüm gruplardan daha fazlayken Dr. Levine gibi ulusal figürlerin korku ve cehalet bariyerini yıkması önemli” diye konuştu.