Biden’ın köpeği ortalığı karıştırdı: Çalışanları ısırınca Beyaz Saray’dan gönderdi

ABD’de 20 Ocak’ta göreve gelen Başkan Joe Biden, gerek seçim öncesi gerek de seçim sonrası aldığı kararlarla konuşulmaya devam ediyor.

Seçimlerden önce köpeğiyle oynarken bileğini çatlatan Biden, sandıktan zaferle çıktıktan sonra ‘Champ’ ve ‘Major’ adlı iki Alman çoban köpeğini Beyaz Saray'a götüreceğini açıklamıştı.

Ancak her şey düşünüldüğü gibi gitmeyince Biden’ın köpekleriyle ilgili çarpıcı bir karar alındı. New York Post’un haberine göre köpeklerden ‘Major’, Beyaz Saray’da ortalığı birbirine kattı.

DİĞER KÖPEĞİN DE BAŞI YANDI



Sarayda görev yapan güvenlik görevlilerinden birini ısıran 3 yaşındaki Major’ın, sürekli olarak çalışanlara havladığı öğrenildi. Bunun üzerine karar alan Biden çifti, Major’ın yanı sıra 13 yaşındaki Champ’i de dahil ederek iki köpeği Delaware’deki evlerine gönderdi.

Köpeğin ısırdığı sağlık çalışanıyla ilgili Beyaz Saray yetkililerine ulaşmaya çalışan New York Post, saraydan bir açıklama yapılmadığını aktardı.