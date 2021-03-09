Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Biden’ın köpeği ortalığı karıştırdı: Çalışanları ısırınca Beyaz Saray’dan gönderdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'a götürdüğü köpekleri için zor bir karar aldı. Biden'ın köpeklerinden biri saray çalışanlarını ısırınca, Delaware'deki evlerine gönderildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:27, 09/03/2021
HaberlerDünya
Biden’ın köpeği ortalığı karıştırdı: Çalışanları ısırınca Beyaz Saray’dan gönderdi

ABD’de 20 Ocak’ta göreve gelen Başkan Joe Biden, gerek seçim öncesi gerek de seçim sonrası aldığı kararlarla konuşulmaya devam ediyor.

Seçimlerden önce köpeğiyle oynarken bileğini çatlatan Biden, sandıktan zaferle çıktıktan sonra ‘Champ’ ve ‘Major’ adlı iki Alman çoban köpeğini Beyaz Saray'a götüreceğini açıklamıştı.

Ancak her şey düşünüldüğü gibi gitmeyince Biden’ın köpekleriyle ilgili çarpıcı bir karar alındı. New York Post’un haberine göre köpeklerden ‘Major’, Beyaz Saray’da ortalığı birbirine kattı.

DİĞER KÖPEĞİN DE BAŞI YANDI

Sarayda görev yapan güvenlik görevlilerinden birini ısıran 3 yaşındaki Major’ın, sürekli olarak çalışanlara havladığı öğrenildi. Bunun üzerine karar alan Biden çifti, Major’ın yanı sıra 13 yaşındaki Champ’i de dahil ederek iki köpeği Delaware’deki evlerine gönderdi.

Köpeğin ısırdığı sağlık çalışanıyla ilgili Beyaz Saray yetkililerine ulaşmaya çalışan New York Post, saraydan bir açıklama yapılmadığını aktardı.

İlginizi ÇekebilirForeign Policy'den dikkat çeken analiz: Biden'dan Türkiye'ye sessiz muamele... Erdoğan'ın telefonu çalmadıForeign Policy'den dikkat çeken analiz: Biden'dan Türkiye'ye sessiz muamele... Erdoğan'ın telefonu çalmadı
Yayınlanma Tarihi:09:25,