Biden’ın Sağlık Bakanı’ndan dikkat çeken corona benzetmesi

Sağlık Bakanı halihazırda son bir hafta içinde günde ortalama 900.000 aşı yapıldığını hedefin önce bu rakamın günde bir milyon aşı olduğunu söyledi. Geçen hafta yemin ederek göreve gelen Başkan Joe Biden’ın Sağlık Bakanı olarak seçtiği Becerra, “100 günde, 100 milyon aşı yaptırmak inanılmaz derecede önemli. İddialı, Cesur. Yapılabilir. Yapmak zorundayız” dedi.

“Uçak burnunun ucu aşağıda ve onu yukarı çekmemiz gerekiyor. Ve bunu bir gecede yapmayacaksınız” şeklinde konuşan Sağlık Bakanı Becerra, Covid-19 ile mücadelede biz bu uçağı yukarı çekeceğiz. Yukarı çekmeliyiz” ifadesini kullandı.