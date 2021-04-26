Biden’ın “soykırım” çıkışına yanıt vermeyen Erdoğan’ın hamlesi belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları ile ilgili “soykırım” açıklamasını yapması Ankara-Washington hattında tansiyonu yükseltti… Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

Reuters ile söyleşisinde, “Önümüzdeki günler ve aylarda farklı şekillerde ve derecelerde karşılık verilecek” diyen Kalın, ABD’nin İncirlik üssünü kullanımının kısıtlanıp kısıtlanmayacağı veya Türkiye’nin hangi adımları atacağı konusunda bilgi vermedi.

Biden Cumartesi günü yaptığı açıklamada 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin ölümünü soykırım olarak nitelemiş ve bu karar hem Türkiye’den hem de Azerbaycan’dan büyük tepki çekmişti. Ancak Erdoğan Cumartesi akşamı yaptığı kısa konuşmada konuya değinmedi.

“ERDOĞAN BUGÜN KONUŞACAK”

Kalın, Erdoğan’ın konu hakkında yarın kabine toplantısının ardından konuşacağını ifade ederek, “Uygun olduğunu düşündüğümüz bir yer ve zamanda bu talihsiz ve adil olmayan açıklamaya karşılık vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kalın, “ABD başkanının 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklama son derece talihsiz, yersiz siyaseten ve hukuken sorumsuz bir açıklama. Ne dünü anlamamamıza ne bugünü ifade etmemize ve geleceği inşa etmemize hiçbir katkı sunmayan (bir) karar aldılar, tarihi gerçeklerle destelenmeyen kararı ilkesel bir duruş olarak tarif etmek mümkün değil” dedi.

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