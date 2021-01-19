Biden’ın yemin töreni öncesi ABD’de kritik gelişme

ABD'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala, törende görevli olan 2 Ulusal Muhafız personeli görevden alındı.

ABD ordusu yetkilisi ve üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi Savunma Bakanlığı medya düzenlemeleri nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla ABD basınına yaptığı açıklamada, 2 Ulusal Muhafız personelinin “aşırı sağ gruplar” ile bağlantıları olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Yetkililer, Biden aleyhine bir komplonun ise bulunamadığını ifade etti. Yetkililer, 2 personelin hangi gruplar ile bağlantılı olduklarını ya da hangi birlikte görevli oldukları hakkında bilgi vermedi.

GİZLİ SERVİS AÇIKLAMA YAPMADI

Ulusal Muhafız Bürosu konu hakkında açıklama yapmayarak, konu hakkındaki soruları ABD Gizli Servisine yönlendirdi. Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada, operasyonel güvenlik nedeniyle, yemin töreninde görevli olan personelin soruşturma sürecini veya sonucunu paylaşılamayacağı belirtildi. Servis, personellerin törendeki görevlerinden alınıp alınmadığı konusu hakkında yorum yapmayı reddetti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Biden'ın yemin töreninde görev alacak 25 bin Ulusal Muhafız hakkında güvenlik soruşturması başlatmıştı. FBI'ın soruşturmayı Ulusal Muhafızlar içerisinde tören sırasında sabotaj ve saldırı düzenleyebilecek Trump fanatikleri olabileceği endişesi ile başlattığı öne sürülmüştü. (İHA)

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