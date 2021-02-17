Biden’ın yeni stratejisi: Erdoğan’ı da aramıyor

Financial Times gazetesinin deneyimli dış haberler editörü ve diplomasi yazarı Davdi Gardner, geçen ay göreve resmen başlayan ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye yaklaşımı üzerine kapsamlı bir makale yazdı.

“Joe Biden’ın Orta Doğu’ya sessiz muamelesi hızla bir sebep çıkarıyor” başlığının kullanıldığı makalede Beyaz Saray’ın Orta Doğu liderleriyle telefon görüşmesi yapmadığına dikkat çekildi. Makalede, “Joe Biden göreve geldiğinde İsrail Başbakanı Netanyahu’yu aramadı. Bu normalde bütün ABD başkanları tarafından uygulanan ve iki ülkenin bağlarını kuvvetlendiren bir ritüel haline gelmişti. İsrail Başbakanı, Trump ile çok iyi anlaşıyordu ve neredeyse bütün istediklerini yerine getirmişti. Biden’ın eski patronu Barack Obama döneminde bile Netanyahu kendine ve ilişkisine çok güveniyordu” ifadesi kullanıldı.

“ERDOĞAN’I DA ARAMADI SİSİ’Yİ DE”

Gardner, “Biden’ın Beyaz Saray yönetimi sessizliği Orta Doğu’daki ilişkileri yeniden değerlendirmek için kullanıyor. Konuşmamak olağandışı bir diplomasi hamlesi fakat bazı avantajları olabilir. Bu yazı kaleme alındığı sırada Biden henüz 75 yıllık müttefiki olan Suudi Arabistan veliaht prensi ve lideri konumundaki Muhammed bin Selman’ı aramadı. NATO müttefiki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da aramadı. ABD’nin bölgedeki politikalarının merkezi Mısır’ın lideri Sisi’yi de aramadı” hatırlatmasını yaptı.

“ERDOĞAN PRAGMATİK TARAFINI GÖSTERDİ”

Makalede, “Trump’ın bu liderlerle anlık ve önceden hazırlanılmamış diyaloglarının beklenmedik sonuçları olabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeden sonra ABD’nin 2019 yılının Ekim ayında Suriye’den çekilmesi buna örnek gösterilebilir. Washington’daki değişim ve bölgedeki hamleleri sonrasında daha pragmatik tarafını gösterdi. Türkiye son beş yıl içinde ilk kez geçen ay Yunanistan ile doğrudan iletişime geçti ve bunu da Doğu Akdeniz’deki gerilimi engellemek için yaptı. Libya’daki iç savaşta önemli bir aktör olan Ankara Birleşmiş Milletler aracılığıyla şaşırtıcı bir şekilde öne çıkan geçiş hükümetini dikkatli bir şekilde destekledi” denildi.

Öte yandan Gardner, “Ankara’nın Washington ve diğer NATO müttefikleri arasındaki sorunlardan biri Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması oldu. Bu mihenk taşı konumundaki konuda bile Türkiye anlaşma konusunda isteklilik gösteriyor” ifadesi kullanıldı.

“BIDEN’IN İŞİ ZOR”

Gardner, “Trump’ın sık sık Erdoğan’a sağladığı kalkan da kalkacak gibi gözüküyor” yorumunu yaparken, “ABD, kademeli olarak bölgesel bir güç boşluğu yarattı ve bu boşluğu Rusya, İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri doldurdu” diyerek Biden yönetiminin önünde zorlu bir süreç olduğunu yazdı.

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