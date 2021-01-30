Bilim dünyası şaşkın: Hastalarda iki farklı corona virüsü tespit edildi

Brezilyali bilim insanları tedavi aşamasındaki bazı hastalarda korkutucu olduğu kadar şaşırtıcı bir sonuca ulaştı…

Ülkenin güneyindeki Rio Grande de Sul’da bulunan Feevale Üniversitesi’ndeki Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda çalışan bilim insanları 90’dan fazla Covid-19 hastasından aldıkları numuneleri inceledi.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Fernando Spilki, corona virüsünün nasıl yaşadığı ve etkileri ile ilgili dikkat çekici bir keşifte bulundu. Bilim insanları en az 2 hastanın değerlerinde iki farklı mutasyona uğramış corona virüsünün aynı anda barındığını ortaya çıkardı.

İKİLİ ENFEKSİYON TETİKLEYEBİLİR

Spilki bu durumun etkilerinin henüz bilinmediğini açıklarken, “Bu tür ikili enfeksiyonlar hastalığın etkisini artırabilir ya da yeni ve çok daha güçlü virüslerin kısa bir süre içinde oluşmasını tetikleyebilir. Virüsün evrimi için önemli bir adım bu” dedi.

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri olan Brezilya’nın kuzeyindeki en büyük kent olan Manaus’ta sadece 2021’in ilk üç haftasında şu ana kadar 1300’den fazla insan yaşamını yitirdi.

ABD medyasına konuşan yetkililer, mutasyona uğramış yeni corona virüsünün ölüm sayılarını artırdığını söylerken CNN’e konuşan Brezilya’nın en önemli sağlık araştırma kuruluşu Fiocruz’daki yetkililer, yaptıkları testler sonucunda insanların üçte ikisinin mutasyona uğramış corona virüsü taşıdığını söyledi.

Rio Grande do Sul’da görevli bilim insanları bölgede 5 farklı corona virüsünün tespit edildiğini ve en son tespit edilenin adının VUI-NP13L olduğunu duyurdu.

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