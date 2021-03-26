Bilim insanları açıkladı! Corona aşısında sevindiren haber

İngiltere Koronavirüs İmmünoloji Konsorsiyumu’nun (UK-CIC) desteğiyle Sheffield ve Oxford Üniversiteleri tarafından yürütülen yeni bir çalışma, insanların yüzde 99’unun Pfizer aşısının sadece bir dozundan sonra Covid-19’a karşı güçlü bir bağışıklık tepkisini sağladığı ortaya koydu.

Sheffield, Oxford, Liverpool, Newcastle ve Birmingham Üniversiteleri’nden araştırmacılar, 29 Aralık 2020 – 9 Şubat 2021 tarihleri arasında Pfizer aşısının ardından T hücresi ve antikor tepkisini anlamak için 237 sağlık çalışanı üzerine test yaptı. Araştırmacılar, aşının bir dozunun coronaya karşı koruma sağladığı, ikinci dozunun ise coronaya yakalanma oranını düşürdüğünü belirtti.

“AŞI BİNLERCE HAYAT KURTARDI”

Sheffield Üniversitesi’nde yer alan makaleye göre, araştırmaya ilişkin açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock şunları söyledi:

* Aşıların virüse karşı mükemmel koruma sağladığına dair daha fazla kanıt sunuyor. Aşılama programımızın inanılmaz çabaları sayesinde, Birleşik Krallık’taki tüm yetişkinlerin yarısından fazlası aşı oldu. Ülkedeki bütün yetişkinleri Temmuz ayı sonuna kadar aşılamayı hedefliyoruz.

* Aşı, Birleşik Krallık’ta şimdiden binlerce hayatı kurtardı. İkinci bir corona aşısının ypaılması, daha önce Covid-19 olup olmadığına bakılmaksızın, uzun vadeli koruma için çok önemli.

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