Bilim insanları duyurdu: Yeni nesil Covid-19 aşıları geliyor

Dünya üzerinde 154 milyondan fazla insana bulaşan ve 3.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı aşı ve ilaç geliştirme çabaları devam ediyor… Birçok ülke corona virüsü aşılarını etkili bir biçimde uygulamaya devam ederken Wall Street Journal’a konuşan bilim insanları yeni nesil aşıların geliştirildiğini açıkladı.

Bilim insanları ve ilaç şirketleri, uzun vadede bağışıklık yaratan daha yeni ve birçok virüse karşı aynı anda savaşan aşıların hap ya da sprey formatında olacağını da duyurdu. İlaç şirketleri ve hükümetlerin laboratuvarlarında geliştirilen bu yeni nesil aşıların hap ve sprey formatında piyasaya sürülmesinin taşınma ve depolanma konusunda büyük avantajlar getireceği belirtildi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ NESİL GELİYOR

Uzmanlar, tek bir aşının farklı virüslere karşı koruma sağlayacağını açıklarken, böylelikle gelecekte olası bir pandeminin de önüne geçilmesini umut ettiklerini duyurdu.

Şu an geliştirilen aşılardan Pfizer/BioNTech ve Moderna, aşırı düşük sıcaklıklarda taşınmalı ve dozlar arasında belirli bir süre beklenilmesi gerekmektedir.

Yeni aşıların mevcut aşıların bu sorununu ortadan kaldırması beklenirken, Mayo Clinic’te aşı araştırmaları yapan ve profesör olarak görev yapan Gregory Poland ,”İkinci nesil aşıları ve hatta üçüncü nesil aşıları yakında göreceğiz” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi verilerine göre dünya genelinde Covid-19’a karşı 277 aşı geliştirilirken şu an bunlarında yüzde 93’ü insanlar üzerinde denenmeye devam ediyor.

2022’DE SATIŞTA

Bu aşıların büyük çoğunluğunun enjeksiyon formatında olduğu açıklanırken iki tanesi ağız yoluyla 7 tanesi de burun spreyi formatında hazırlanıyor. Bilim insanları bu yeni nesil aşıların büyük çoğunluğunun henüz tamamlanmadığını yazan Wall Street Journal bunların 2021 sonu ve 2022’in ilk aylarında satışa sunulabileceğini duyurdu.

Yeni nesil aşıların toplu bağışıklık sağlamayı başaramayan ülkelerde kullanılabileceği ve büyük bir avantaj sağlayacağı belirtilirken birçok uzman, “Yeni formatta geliştirilen aşıların uygulanması daha kolay ve etkili olabilir. Aşıya ve şırıngaya ihtiyaç olmaması büyük bir avantaj. Burun spreyi formatındaki aşılar mukozada bağışıklık yaratarak enfeksiyonu engelleyebilir ve böylelikle solunum yolundaki virüsü temizleyerek başka insanlara bulaşmasını engelleyebilir” yorumunu yaptı.

Wall Street Journal, Sanofi, Gritstone Oncology ve Altimmune isimli şirketlerin bu yeni nesil aşıları geliştirmek için çalıştığını ve bunların genelde ikinci faz denemeleri yürüttüğünü yazdı.

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