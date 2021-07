Bilim insanları halen inceliyor: Delta Plus varyantı hakkında 4 gizem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada Türkiye’de 3 Delta Plus varyantı vakası tespit edildiğini duyurdu. Son dönemde Delta varyantından daha sık duymaya başlanılan Delta Plus varyantı ile ilgili birçok detay halen gizemini koruyor.

İşte Delta Plus varyantıyla ilgili 4 kritik bilgi

1- Delta Plus varyantı nedir?

Delta Plus varyantı aslında K417N mutasyonuna uğramış Delta varyantıdır. Bu türün iki farklı alt grubu bulunuyor. AY.1 ve AY.2 olarak ikiye ayrılan bu varyantlar arasında AY.1 en çok bilinen ve küresel olarak en yaygın versiyonudur.

2- Delta Plus varyantı nereden geldi?

Delta Plus varyantı ilk olarak 5 Nisan 2021’de tespit edildi fakat henüz birkaç ay geçmesine rağmen büyük bir hızla birçok ülkeye yayıldı. Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Portekiz, Polonya, İsviçre, Rusya, Japonya ve Nepal ile birlikte Türkiye’de de Delta Plus varyantı tespit edildi. Salgın, Nepal’den Japonya’ya giden 13 turistte bulunduğu için Nepal varyantı da denildi fakat bilim insanları salgının ilk olarak nereden çıktığını bilemiyor. Öte yandan Delta Plus varyantı ilk olarak Birleşik Krallık’ta 28 Nisan’da tespit edilirken 18 Haziran verilerine göre Birleşik Krallık’ta 36 Delta Plus varyantı bulunuyor.

3- Delta Plus varyantı neden endişe yaratıyor?

Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantındakİ K417N mutasyonu bulunuyor. Beta varyantıyla bağı olması, bu virüsün aşılara karşı dayanıklı olması riskini doğuruyor. Dolayısıyla daha önce Covid-19 geçirenlerde oluşan bağışıklığı yenme ihtimali bulunuyor. Şu an resmi verilere göre corona virüsü aşıları standart Delta varyantına karşı etkili olmasına rağmen K417N mutasyonu aşının koruyuculuğunu ortadan kaldırabilir.

4- Delta Plus varyantı Delta varyantından daha mı kolay bulaşıyor?

Henüz vaka sayıları dünya genelinde az olduğu için bilim insanları varyantın hızı ve yayılması ile ilgili net ve kapsayıcı bir bilgiye sahip değil. Fakat henüz vakaların sadece belirli bölgelerde bulunması, Delta Plus varyantının çok hızlı yayılma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.

