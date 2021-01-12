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Bilim insanları şaştı: Gorillerin corona virüsü testi pozitif çıktı

ABD'deki San Diego Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan bazı gorillerde corona virüsü tespit edildi. Gorillerin öksürdüğü ve semptom gösterdiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:35, 12/01/2021
Haberler Dünya
Bilim insanları şaştı: Gorillerin corona virüsü testi pozitif çıktı

ABD’nin en popüler hayvanat bahçelerinden San Diego Hayvanat Bahçesi’nde bir ilk yaşandı… Hayvanat bahçesi ve safari parkının yönetici Lisa Peterson, parkta kendilerine ayrılmış bölümde yaşayan 8 gorilin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bir hayvanat bahçesi çalışanının gorillere corona virüsü bulaştırdığı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada gorillerin öksürdüğü belirtilirken bu gelişmei California Valisi Gavin Newsom da doğruladı. Gorillere virüsün parkta çalışan bir görevli tarafından bulaştığını tahmin eden yetkililer, “İncelemelerimiz sürüyor” açıklamasını yaptı.

Yayınlanma Tarihi:08:31,