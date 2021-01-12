Bilim insanları şaştı: Gorillerin corona virüsü testi pozitif çıktı

ABD’nin en popüler hayvanat bahçelerinden San Diego Hayvanat Bahçesi’nde bir ilk yaşandı… Hayvanat bahçesi ve safari parkının yönetici Lisa Peterson, parkta kendilerine ayrılmış bölümde yaşayan 8 gorilin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada gorillerin öksürdüğü belirtilirken bu gelişmei California Valisi Gavin Newsom da doğruladı. Gorillere virüsün parkta çalışan bir görevli tarafından bulaştığını tahmin eden yetkililer, “İncelemelerimiz sürüyor” açıklamasını yaptı.