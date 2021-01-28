Bilim insanları uyardı: Yüzde 90 koruma için maskenizi bu şekilde takın

ABD’nin önde gelen kurumlarından Virginia Tech Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, hastalığa yakalanmamak için maskenin nasıl takılması gerektiği ile ilgili kapsamlı bir araştırma hazırladı.

Bilim insanları üç katmanlı bir şekilde yüzün kapatılması gerektiğini açıklayarak, “Cerrahi yüz maskesinin üzerine ekstra bir bez maske katmanı takılırsa bulaşıcı partiküllere karşı yüzde 90’a varan koruma sağlanabilir” ifadesini kullandı.

Özellikle ABD’nin önde gelen bilim insanlarından Dr. Anthony Fauci bu şekilde maske kullanırken, bu şekilde maske takmanın havadaki damlacıkların bulaşması riskini de ciddi ölçüde azalttığı kaydedildi.

Pazartesi günü NBC’nin TODAY isimli programına katılan Fauci, katmanlı maske takmanın öneminden bahsetmişti. Fauci, “Eğer fiziksel olarak bir katman daha eklerseniz, bu durum mantıken çok daha etkili bir maske kullandığınız anlamına gelir. Bu sebeple birçok insanın iki maske taktığını görüyor olabilirsiniz” dedi.