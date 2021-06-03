Bill Gates ve Warren Buffett’tan nükleer reaktör projesi

Gates tarafından yaklaşık 15 yıl önce kurulan TerraPower ve Warren Buffett’a ait olan PacifiCorp, çarşamba günü yaptıkları açıklamada, natrium reaktör tesisinin tam yerinin yıl sonuna kadar açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Gates, projeyi Wyoming’de başlatmak için düzenlediği basın toplantısında, “Natriumun enerji endüstrisi için oyunun kurallarını değiştireceğini düşünüyoruz” dedi.

Wyoming valisi Mark Gordon, “Bu, karbon negatif olmak için en hızlı ve en net yol” dedi.

İNŞASI YEDİ YIL SÜRECEK

Geçen yılın sonlarında ABD enerji departmanı, natrium teknolojisini sergilemesi için ilk finansman olarak TerraPower’a 80 milyon dolar verdi ve departman, kongre ödeneklerine tabi olarak önümüzdeki yıllarda ek finansman taahhüt etti.

TerraPower’ın başkanı ve CEO’su Chris Levesque, tesisin inşasının yaklaşık yedi yıl süreceğini söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte, “2030’larda bu tür temiz enerjiye ihtiyacımız var” dedi.

DAHA YÜKSEK RİSKLERE SAHİP

Nükleer enerji uzmanları, gelişmiş reaktörlerin geleneksel olanlardan daha yüksek risklere sahip olabileceği konusunda uyardılar. Yakın tarihli bir rapora göre, gelişmiş reaktör için yakıtın geleneksel yakıttan çok daha yüksek oranda zenginleştirilmesi gerekeceği, bunun da yakıt tedarik zincirinin ham nükleer silah yaratmak isteyen militanlar için çekici bir hedef olabileceği belirtildi.

Ancak Levesque, santrallerin nükleer atıkları genel olarak azaltacağı için nükleer silahların yayılma riskini de azaltacağını söyledi.

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