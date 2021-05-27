Bill Gates’in imajına bir darbe de servetini yöneten kişiden geldi

Michael Larson, Microsoft kurucu ortağının parasını tarım arazilerine, otellere, hisse senetlerine, tahvillere ve hatta bir bowling salonuna yatırdı. Kısmen Larson ve Microsoft’un hisselerinin yükselen değeri sayesinde, Gates'in serveti 130 milyar dolara çıktı.

Ancak, bütün bu başarılara rağmen 61 yaşındaki Larson şu sıralar oldukça dikkat çekici iddiaların hedefi. Larson, Gates’in sahibi olduğu para yönetimi şirketi Cascade Investment’ta çalışanlara karşı taciz, ırkçı söylemler geliştirdiği için suçlanıyor. Hatta Larson’ın bu şikayetlerin ortaya çıkmaması için yedi çalışana yüklü miktarlarda para verdiği iddia ediliyor.

KADIN ÇALIŞANLARA TACİZ

New York Times’ın haberine göre; Michael Larson, kadın çalışanları açıkça yargıladı, iş arkadaşlarına internette kadınların çıplak fotoğraflarını gösterdi ve birçok kez cinsel açıdan uygunsuz yorumlar yaptı. Siyah bir çalışana ırkçılık yaparken, pek çok çalışana da zorbalık yaptı.

Yıllar içinde, dört Cascade çalışanı dahil en az altı kişi Gates’e konuyla ilgili şikayette bulundu. Hatta çalışanlardan birçoğu aynı zamanda Melinda French Gates’e de şikayette bulundu. Ancak Cascade, sadece Larson'ın bu tip davranışına tanık olan veya bunu bilen en az yedi kişiye ödeme yaptı; karşılığında da bu kişilerden asla konuşmamalarını istedi.

BILL GATES’İN İMAJI ZARAR GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Jeffrey Epstein ile yakınlığının olması ve bir çalışanıyla ilişkiye girdiğine dair çıkan iddialardan sonra Microsoft yönetim kurulundan ayrılmasıyla gündemden düşmeyen Bill Gates’in zedelenen imajı, şimdi de Cascade’de gerçekleştiği iddia edilen olaylarla ilgili hiçbir adım atmamasıyla zarar görmeye devam ediyor.

The Times’ın yayınladığı raporda ise Michael Larson’ın davranışlarıyla ilgili birkaç detay daha ortaya çıktı.

Larson’ın siyahi bir çalışanın oy verdiğini belirten cümlesinden sonra “Ama gettoda yaşıyorsun ve Siyahların oy vermediğini herkes biliyor” dediği üç farklı kaynak tarafından iddia edildi.

Larson ve sözcüsü Chris Giglio, suçlamaların hepsini olmasa da bir kısmını reddetti. Larson, The Times’a yaptığı açıklamada, “Yıllar önce, kariyerimin başlarında, bugün kullanmayacağım sert bir dil kullandım. Buna çok pişmanım ama değiştirmek için çok çalıştım” dedi.

GÖREVDEN ALINMASINI GEREKTİRECEK BİR ŞEY YOKTU

Giglio sözlerine şu şekilde devam etti: “Görev süresi boyunca, Larson 380’den fazla kişiyi yönetti ve onunla ilgili toplamda beşten az şikayet oldu. Herhangi bir şikayet geldiğinde de araştırılıp ciddi bir şekilde ele alındı ve hiçbiri Larson'ın görevden alınmasını gerektirmiyordu.”

Gates Vakfı’nın sözcüsü Bridgitt Arnold ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bill and Melinda Gates Investments (BMGI), 20 yılı aşkın süredir düzenli olarak gerçekleşen İK incelemeleri de dahil olmak üzere, profesyonelce yönetilen bir kuruluştur. BMGI uygunsuz davranışlara tolerans göstermez.”

MELINDA GATES’İN HABERİ YOKTU

Melinda French Gates’in sözcülerinden Courtney Wade ise, “Melinda, iş yerinde saygısız ve uygunsuz davranışları açıkça kınıyor. Bu iddiaların çoğundan habersizdi. ”

Bazı eski Cascade çalışanları, şirket ile yaptıkları ifşa etmeme anlaşması nedeniyle yorum yapmayı reddetti. Diğerleri ise intikam alınmasından korktukları için isimsiz kalmak koşuluyla konuştular.

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